(Груздова) Параскева Тимофеева
Место рождения
Дата рождения16.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1882
Бракосочетание
15.07.1901
Муж: Иванов Иван Иванович
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1902
Сын: Семён Иоаннов
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.04.1904
Дочь: Александра Иоаннова
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1908
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно