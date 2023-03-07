(Груздова) Параскева Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Груздова) Параскева Тимофеева

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1882

Отец: Груздов Тимофей (Яковлев)

Мать: Груздова Агафия Тихонова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.07.1901

Муж: Иванов Иван Иванович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1902

Сын: Семён Иоаннов

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.04.1904

Дочь: Александра Иоаннова

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.09.1908

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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