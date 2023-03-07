Иванов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Иван Иванович

Иванов Иван Иванович

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

04.08.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
15.07.1901

Жена: Параскева Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1902

Сын: Семён Иоаннов

Мать ребёнка: Параскева Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.04.1904

Дочь: Александра Иоаннова

Мать ребёнка: Параскева Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.09.1908

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Параскева Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1910

Сын: Александр Иоаннов

Мать ребёнка: Параскева Егорова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1915
рядовой 120-й пехотный Серпуховский полк
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Егорова

Смерть
04.08.1915
п. Ковали
Причина смерти: На войне пропал без вести
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close