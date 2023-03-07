Иванов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти04.08.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.07.1901
Жена: Параскева Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1902
Сын: Семён Иоаннов
Мать ребёнка: Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
25.04.1904
Дочь: Александра Иоаннова
Мать ребёнка: Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
03.09.1908
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
03.05.1910
Сын: Александр Иоаннов
Мать ребёнка: Параскева Егорова
Военная служба
1915
рядовой 120-й пехотный Серпуховский полк
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Егорова
Смерть
04.08.1915
п. Ковали
Причина смерти: На войне пропал без вести