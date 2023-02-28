Груздова Матрона Максимова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти08.07.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Дария Тимофеева
Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)
Сын: Семён Тимофеев
Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)
Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)
Сын: Пётр Тимофеев
Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)
Дочь: Анастасия Тимофеева
Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)
Дочь: Александра ст.
Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)
Дочь: Александра Тимофеева
Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)
Дочь: Матрона Тимофеева
Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)
Сын: Груздов Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)
Дочь: Вера Тимофеева
Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)