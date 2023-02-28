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Груздова Матрона Максимова

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

08.07.1903

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1885

Муж: Груздов Тимофей (Яковлев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.03.1886

Дочь: Дария Тимофеева

Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1887

Сын: Семён Тимофеев

Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1891

Сын: Груздов Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1893

Сын: Пётр Тимофеев

Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1894

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.12.1895

Дочь: Анастасия Тимофеева

Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.02.1898

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.05.1900

Дочь: Александра ст.

Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
08.07.1903
Рождение ребёнка
01.11.1903

Дочь: Александра Тимофеева

Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Матрона Тимофеева

Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)

Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)

Рождение ребёнка
05.07.1906

Сын: Груздов Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1908

Дочь: Вера Тимофеева

Отец ребёнка: Груздов Тимофей (Яковлев)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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