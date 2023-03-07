Груздов Фёдор Фёдоров
Место рождения
Дата рождения19.09.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1864
Отец: Груздов Фёдор Яковлев
Бракосочетание
17.01.1888
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1890
Мать ребёнка: Груздова Екатерина Михеева
Рождение ребёнка
24.10.1892
Сын: Дмитрий Фёдоров
Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева
Рождение ребёнка
13.08.1895
Мать ребёнка: Груздова Екатерина Михеева
Рождение ребёнка
09.01.1899
Мать ребёнка: Груздова Екатерина Михеева
Рождение ребёнка
08.12.1899
Мать ребёнка: Груздова Екатерина Михеева
Рождение ребёнка
17.06.1905
Дочь: Агрипина Фёдорова
Мать ребёнка: Груздова Екатерина Михеева
Рождение ребёнка
10.11.1907
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Груздова Екатерина Михеева
Рождение ребёнка
02.07.1910
Дочь: Ольга Фёдорова
Мать ребёнка: Груздова Екатерина Михеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Дмитриева
Смерть
Неизвестно