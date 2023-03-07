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Груздов Фёдор Фёдоров

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.09.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1864

Отец: Груздов Фёдор Яковлев

Мать: Груздова Екатерина Павлова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
17.01.1888

Жена: Груздова Екатерина Михеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1890

Сын: Груздов Мамонт Фёдоров

Мать ребёнка: Груздова Екатерина Михеева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.10.1892

Сын: Дмитрий Фёдоров

Мать ребёнка: Феодосия Дмитриева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1895

Сын: Груздов Мирон Фёдоров

Мать ребёнка: Груздова Екатерина Михеева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.01.1899

Сын: Груздов Павел Фёдоров

Мать ребёнка: Груздова Екатерина Михеева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.12.1899

Сын: Груздов Даниил Фёдорович

Мать ребёнка: Груздова Екатерина Михеева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1905

Дочь: Агрипина Фёдорова

Мать ребёнка: Груздова Екатерина Михеева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1907

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Груздова Екатерина Михеева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1910

Дочь: Ольга Фёдорова

Мать ребёнка: Груздова Екатерина Михеева

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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