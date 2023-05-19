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Груздова Екатерина Михеева

Место рождения

Починок, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: ?

Мать: ?

Починок, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.01.1888

Муж: Груздов Фёдор Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1890

Сын: Груздов Мамонт Фёдоров

Отец ребёнка: Груздов Фёдор Фёдоров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1895

Сын: Груздов Мирон Фёдоров

Отец ребёнка: Груздов Фёдор Фёдоров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.01.1899

Сын: Груздов Павел Фёдоров

Отец ребёнка: Груздов Фёдор Фёдоров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.12.1899

Сын: Груздов Даниил Фёдорович

Отец ребёнка: Груздов Фёдор Фёдоров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1905

Дочь: Агрипина Фёдорова

Отец ребёнка: Груздов Фёдор Фёдоров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1907

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Груздов Фёдор Фёдоров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1910

Дочь: Ольга Фёдорова

Отец ребёнка: Груздов Фёдор Фёдоров

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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