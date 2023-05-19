Груздова Екатерина Михеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.01.1888
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1890
Отец ребёнка: Груздов Фёдор Фёдоров
Рождение ребёнка
13.08.1895
Отец ребёнка: Груздов Фёдор Фёдоров
Рождение ребёнка
09.01.1899
Отец ребёнка: Груздов Фёдор Фёдоров
Рождение ребёнка
08.12.1899
Отец ребёнка: Груздов Фёдор Фёдоров
Рождение ребёнка
17.06.1905
Дочь: Агрипина Фёдорова
Отец ребёнка: Груздов Фёдор Фёдоров
Рождение ребёнка
10.11.1907
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Груздов Фёдор Фёдоров
Рождение ребёнка
02.07.1910
Дочь: Ольга Фёдорова
Отец ребёнка: Груздов Фёдор Фёдоров
Смерть
Неизвестно