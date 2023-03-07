(Лепенкова) Анна Ефимова
Место рождения
Дата рождения07.12.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1885
Отец: Ефим Стефанов
Мать: Стефанида Фёдорова
Бракосочетание
12.02.1907
Муж: Фёдор Варлаамов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1908
Сын: Никифор Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Варлаамов
Рождение ребёнка
28.09.1909
Сын: Павел Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Варлаамов
Рождение ребёнка
07.01.1912
Дочь: Татьяна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Варлаамов
Рождение ребёнка
31.05.1913
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Варлаамов
Рождение ребёнка
07.06.1914
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Варлаамов
Рождение ребёнка
31.07.1916
Сын: Александр Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Варлаамов
Смерть
Неизвестно