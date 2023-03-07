(Лепенкова) Анна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лепенкова) Анна Ефимова

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.12.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1885

Отец: Ефим Стефанов

Мать: Стефанида Фёдорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.02.1907

Муж: Фёдор Варлаамов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1908

Сын: Никифор Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Варлаамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1909

Сын: Павел Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Варлаамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.01.1912

Дочь: Татьяна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Варлаамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.05.1913

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Варлаамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1914

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Варлаамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.07.1916

Сын: Александр Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Варлаамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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