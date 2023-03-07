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Фёдор Варлаамов

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.09.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1881

Отец: Аверкий (Варлаам) Лукин

Мать: Дария Антонова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.02.1907

Жена: Анна Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1908

Сын: Никифор Фёдоров

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1909

Сын: Павел Фёдоров

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.01.1912

Дочь: Татьяна Фёдорова

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.05.1913

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.06.1914

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.07.1916

Сын: Александр Фёдоров

Мать ребёнка: Анна Ефимова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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