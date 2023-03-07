Фёдор Варлаамов
Место рождения
Дата рождения15.09.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1881
Отец: Аверкий (Варлаам) Лукин
Мать: Дария Антонова
Бракосочетание
12.02.1907
Жена: Анна Ефимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1908
Сын: Никифор Фёдоров
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
28.09.1909
Сын: Павел Фёдоров
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
07.01.1912
Дочь: Татьяна Фёдорова
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
31.05.1913
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
07.06.1914
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Рождение ребёнка
31.07.1916
Сын: Александр Фёдоров
Мать ребёнка: Анна Ефимова
Смерть
Неизвестно