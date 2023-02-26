Дария Антонова
Место рожденияд.Гришино Свистовичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1851
Дата смерти12.10.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Гришино Свистовичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1874
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1875
Сын: Роман (Аверьянов)
Отец ребёнка: Аверкий (Варлаам) Лукин
Рождение ребёнка
19.12.1877
Сын: Пётр Варлаамов
Отец ребёнка: Аверкий (Варлаам) Лукин
Рождение ребёнка
1879
Сын: Яков Варлаамов
Отец ребёнка: Аверкий (Варлаам) Лукин
Рождение ребёнка
15.09.1881
Сын: Фёдор Варлаамов
Отец ребёнка: Аверкий (Варлаам) Лукин
Рождение ребёнка
30.10.1883
Сын: Иван (Аверьянов)
Отец ребёнка: Аверкий (Варлаам) Лукин
Рождение ребёнка
23.04.1886
Сын: Василий Варлаамов
Отец ребёнка: Аверкий (Варлаам) Лукин
Смерть
12.10.1888
Рождение ребёнка
До 1893
Сын: Фёдор Аверьянов
Отец ребёнка: Аверкий (Варлаам) Лукин