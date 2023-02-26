Дария Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДария Антонова

Дария Антонова

avatar

Место рождения

д.Гришино Свистовичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1851

Дата смерти

12.10.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Гришино Свистовичской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.10.1874

Муж: Аверкий (Варлаам) Лукин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1875

Сын: Роман (Аверьянов)

Отец ребёнка: Аверкий (Варлаам) Лукин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.12.1877

Сын: Пётр Варлаамов

Отец ребёнка: Аверкий (Варлаам) Лукин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Яков Варлаамов

Отец ребёнка: Аверкий (Варлаам) Лукин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1881

Сын: Фёдор Варлаамов

Отец ребёнка: Аверкий (Варлаам) Лукин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1883

Сын: Иван (Аверьянов)

Отец ребёнка: Аверкий (Варлаам) Лукин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.04.1886

Сын: Василий Варлаамов

Отец ребёнка: Аверкий (Варлаам) Лукин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.10.1888
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1893

Сын: Фёдор Аверьянов

Отец ребёнка: Аверкий (Варлаам) Лукин

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close