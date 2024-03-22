Яков Варлаамов
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Аверкий (Варлаам) Лукин
Мать: Дария Антонова
Бракосочетание
30.01.1905
Жена: Федора (Дометиева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1906
Сын: Василий Яковлев
Мать ребёнка: Федора (Дометиева)
Рождение ребёнка
19.04.1909
Сын: Георгий Яковлев
Мать ребёнка: Федора (Дометиева)
Рождение ребёнка
22.06.1910
Сын: Никита Яковлев
Мать ребёнка: Федора (Дометиева)
Рождение ребёнка
26.08.1911
Сын: Адриан Яковлев
Мать ребёнка: Федора (Дометиева)
Рождение ребёнка
13.01.1913
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Федора (Дометиева)
Смерть
Неизвестно