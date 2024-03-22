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Яков Варлаамов

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Аверкий (Варлаам) Лукин

Мать: Дария Антонова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1905

Жена: Федора (Дометиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1906

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: Федора (Дометиева)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1909

Сын: Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Федора (Дометиева)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1910

Сын: Никита Яковлев

Мать ребёнка: Федора (Дометиева)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1911

Сын: Адриан Яковлев

Мать ребёнка: Федора (Дометиева)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1913

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Федора (Дометиева)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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