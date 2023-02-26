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Федора (Дометиева)

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Место рождения

д.Базили Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Базили Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1905

Муж: Яков Варлаамов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1906

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Варлаамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.04.1909

Сын: Георгий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Варлаамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.06.1910

Сын: Никита Яковлев

Отец ребёнка: Яков Варлаамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1911

Сын: Адриан Яковлев

Отец ребёнка: Яков Варлаамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1913

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Варлаамов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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