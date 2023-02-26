Федора (Дометиева)
Место рожденияд.Базили Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Базили Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1905
Муж: Яков Варлаамов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1906
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Варлаамов
Рождение ребёнка
19.04.1909
Сын: Георгий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Варлаамов
Рождение ребёнка
22.06.1910
Сын: Никита Яковлев
Отец ребёнка: Яков Варлаамов
Рождение ребёнка
26.08.1911
Сын: Адриан Яковлев
Отец ребёнка: Яков Варлаамов
Рождение ребёнка
13.01.1913
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Варлаамов
Смерть
Неизвестно