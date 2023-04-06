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Роман (Аверьянов)

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.11.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1875

Отец: Аверкий (Варлаам) Лукин

Мать: Дария Антонова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1896

Жена: Ксения Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1897

Сын: Иван Романов

Мать ребёнка: Ксения Семёнова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1902

Дочь: Параскева Романова

Мать ребёнка: Ксения Семёнова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1903

Дочь: Александра Романова

Мать ребёнка: Ксения Семёнова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1907

Сын: Фёдор Романов

Мать ребёнка: Ксения Семёнова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.12.1908

Дочь: Татьяна Романова

Мать ребёнка: Ксения Семёнова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1910

Дочь: Ольга Романова

Мать ребёнка: Ксения Семёнова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1911

Дочь: Мария Романова

Мать ребёнка: Ксения Семёнова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.10.1912

Сын: Филипп Романов

Мать ребёнка: Ксения Семёнова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.12.1914

Сын: Павел Романов

Мать ребёнка: Ксения Семёнова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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