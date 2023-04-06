Роман (Аверьянов)
Место рождения
Дата рождения11.11.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1875
Отец: Аверкий (Варлаам) Лукин
Мать: Дария Антонова
Бракосочетание
1896
Жена: Ксения Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.09.1897
Сын: Иван Романов
Мать ребёнка: Ксения Семёнова
Рождение ребёнка
14.10.1902
Дочь: Параскева Романова
Мать ребёнка: Ксения Семёнова
Рождение ребёнка
01.11.1903
Дочь: Александра Романова
Мать ребёнка: Ксения Семёнова
Рождение ребёнка
17.02.1907
Сын: Фёдор Романов
Мать ребёнка: Ксения Семёнова
Рождение ребёнка
30.12.1908
Дочь: Татьяна Романова
Мать ребёнка: Ксения Семёнова
Рождение ребёнка
07.07.1910
Дочь: Ольга Романова
Мать ребёнка: Ксения Семёнова
Рождение ребёнка
18.07.1911
Дочь: Мария Романова
Мать ребёнка: Ксения Семёнова
Рождение ребёнка
07.10.1912
Сын: Филипп Романов
Мать ребёнка: Ксения Семёнова
Рождение ребёнка
07.12.1914
Сын: Павел Романов
Мать ребёнка: Ксения Семёнова
Смерть
Неизвестно