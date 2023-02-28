Ефим Стефанов
Место рождения
Дата рождения03.03.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1856
Отец: Стефан Потапов
Мать: Татьяна Иванова
Бракосочетание
23.01.1877
Жена: Стефанида Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ. Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.11.1877
Дочь: Фёкла Ефимова
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
06.07.1879
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
12.03.1882
Дочь: Александра Ефимова
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
13.06.1884
Дочь: Агрипина Ефимова
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
07.12.1885
Дочь: Анна Ефимова
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Варвара Ефимова
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
19.07.1892
Сын: Липенков Илья Ефимов
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
19.05.1895
Дочь: Елена Ефимова
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
12.07.1897
Дочь: Ольга Ефимова
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
26.07.1900
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Рождение ребёнка
26.12.1904
Дочь: Агафия Ефимова
Мать ребёнка: Стефанида Фёдорова
Смерть
Неизвестно