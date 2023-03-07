Стефан Потапов
Место рождения
Дата рождения25.12.1825
Дата смерти11.10.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1825
Отец: Потапий Васильев
Мать: Екатерина Флорова
Бракосочетание
08.11.1848
Жена: Татьяна Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1849
Дочь: Ксения Стефанова
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
23.05.1852
Дочь: Феодосия Стефанова
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
30.10.1853
Дочь: Матрона ст
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
03.03.1856
Сын: Ефим Стефанов
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
22.01.1859
Сын: Ефрем Стефанов
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
06.01.1862
Сын: Павел (Стефанов)
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Матрона Стефанова
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
До 1878
Сын: Михаил Стефанов
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Артём Стефанов
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Смерть
11.10.1901