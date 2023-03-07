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Стефан Потапов

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

25.12.1825

Дата смерти

11.10.1901

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1825

Отец: Потапий Васильев

Мать: Екатерина Флорова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1848

Жена: Татьяна Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1849

Дочь: Ксения Стефанова

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1852

Дочь: Феодосия Стефанова

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1853

Дочь: Матрона ст

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1856

Сын: Ефим Стефанов

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1859

Сын: Ефрем Стефанов

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1862

Сын: Павел (Стефанов)

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Матрона Стефанова

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
До 1878

Сын: Михаил Стефанов

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Артём Стефанов

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.10.1901
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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