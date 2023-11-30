Павел (Стефанов)
Место рождения
Дата рождения06.01.1862
Дата смерти24.06.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1862
Отец: Стефан Потапов
Мать: Татьяна Иванова
Бракосочетание
23.01.1885
Жена: Марфа Филиппова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1886
Сын: Пётр Павлов
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
Рождение ребёнка
24.07.1888
Дочь: Година Анна Павлова
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
Военная служба
1888
рядовой солдат
Рождение ребёнка
23.09.1890
Сын: Варфоломей (Варух) Павлов
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
Рождение ребёнка
10.10.1893
Сын: Дмитрий Павлов
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
Рождение ребёнка
29.06.1896
Дочь: Елена Павлова
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
Рождение ребёнка
12.05.1900
Сын: Александр Павлов
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
Рождение ребёнка
09.10.1904
Дочь: Параскева Павлова
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
Рождение ребёнка
23.11.1906
Сын: Георгий Павлов
Мать ребёнка: Марфа Филиппова
Смерть
24.06.1914
Причина смерти: от солнечного удара