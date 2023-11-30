Павел (Стефанов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел (Стефанов)

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.01.1862

Дата смерти

24.06.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1862

Отец: Стефан Потапов

Мать: Татьяна Иванова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1885

Жена: Марфа Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1886

Сын: Пётр Павлов

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1888

Дочь: Година Анна Павлова

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1888
рядовой солдат
Рождение ребёнка
23.09.1890

Сын: Варфоломей (Варух) Павлов

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1893

Сын: Дмитрий Павлов

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1896

Дочь: Елена Павлова

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1900

Сын: Александр Павлов

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1904

Дочь: Параскева Павлова

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.11.1906

Сын: Георгий Павлов

Мать ребёнка: Марфа Филиппова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.06.1914
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от солнечного удара
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