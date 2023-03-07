Пётр Павлов
Место рождения
Дата рождения23.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1886
Отец: Павел (Стефанов)
Мать: Марфа Филиппова
Рождение ребёнка
13.02.1911
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Наталия (Абрамова)
Рождение ребёнка
21.05.1912
Дочь: Елена Петрова
Мать ребёнка: Наталия (Абрамова)
Рождение ребёнка
08.10.1914
Сын: Яков Петров
Мать ребёнка: Наталия (Абрамова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия (Абрамова)
Смерть
Неизвестно