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Пётр Павлов

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Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1886

Отец: Павел (Стефанов)

Мать: Марфа Филиппова

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1911

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Наталия (Абрамова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1912

Дочь: Елена Петрова

Мать ребёнка: Наталия (Абрамова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1914

Сын: Яков Петров

Мать ребёнка: Наталия (Абрамова)

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия (Абрамова)

Смерть
Неизвестно
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