(Чистякова) Наталия (Абрамова)
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
13.02.1911
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Павлов
Рождение ребёнка
21.05.1912
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Пётр Павлов
Рождение ребёнка
08.10.1914
Сын: Яков Петров
Отец ребёнка: Пётр Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Павлов
Смерть
Неизвестно