(Чистякова) Наталия (Абрамова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чистякова) Наталия (Абрамова)

Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Чистяков Авраамий (Андреев)

Мать: Чистякова Мария Иосифова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1911

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Павлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.05.1912

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Пётр Павлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.10.1914

Сын: Яков Петров

Отец ребёнка: Пётр Павлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Павлов

Смерть
Неизвестно