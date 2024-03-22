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Татьяна Иванова

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

19.05.1902

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: ?

Мать: ?

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1848

Муж: Стефан Потапов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1849

Дочь: Ксения Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Потапов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1852

Дочь: Феодосия Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Потапов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1853

Дочь: Матрона ст

Отец ребёнка: Стефан Потапов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1856

Сын: Ефим Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Потапов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1859

Сын: Ефрем Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Потапов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1862

Сын: Павел (Стефанов)

Отец ребёнка: Стефан Потапов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Матрона Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Потапов

Рождение ребёнка
До 1878

Сын: Михаил Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Потапов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Артём Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Потапов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.05.1902
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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