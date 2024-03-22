Татьяна Иванова
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти19.05.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1848
Муж: Стефан Потапов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1849
Дочь: Ксения Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Потапов
Рождение ребёнка
23.05.1852
Дочь: Феодосия Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Потапов
Рождение ребёнка
30.10.1853
Дочь: Матрона ст
Отец ребёнка: Стефан Потапов
Рождение ребёнка
03.03.1856
Сын: Ефим Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Потапов
Рождение ребёнка
22.01.1859
Сын: Ефрем Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Потапов
Рождение ребёнка
06.01.1862
Сын: Павел (Стефанов)
Отец ребёнка: Стефан Потапов
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Матрона Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Потапов
Рождение ребёнка
До 1878
Сын: Михаил Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Потапов
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Артём Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Потапов
Смерть
19.05.1902