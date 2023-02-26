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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Вишкарев Гавриил Ульянов

Отец ребёнка: Вишкарев Ульян

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Параскева Ульянова

Отец ребёнка: Вишкарев Ульян

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1878

Сын: Вишкарев Иван Ульянов

Отец ребёнка: Вишкарев Ульян

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Вишкарев Парфен Ульянов

Отец ребёнка: Вишкарев Ульян

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Лепенкова Христина Ульянова

Отец ребёнка: Вишкарев Ульян

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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