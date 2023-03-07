(Вишкарева) Параскева Ульянова
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Вишкарев Ульян
Мать: ?
Бракосочетание
25.01.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1899
Сын: Василий Илларионов
Отец ребёнка: Илларион (Дометиев)
д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1900
Сын: Александр Илларионов
Отец ребёнка: Илларион (Дометиев)
д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1902
Сын: Фёдор Илларионов
Отец ребёнка: Илларион (Дометиев)
Рождение ребёнка
03.10.1903
Дочь: Устиния Илларионова
Отец ребёнка: Илларион (Дометиев)
Рождение ребёнка
16.01.1905
Сын: Пётр Илларионов
Отец ребёнка: Илларион (Дометиев)
Рождение ребёнка
17.09.1906
Дочь: Евфросиния Илларионова
Отец ребёнка: Илларион (Дометиев)
Рождение ребёнка
17.11.1907
Сын: Роман Илларионов
Отец ребёнка: Илларион (Дометиев)
Рождение ребёнка
11.01.1909
Сын: Яков Илларионов
Отец ребёнка: Илларион (Дометиев)
Рождение ребёнка
24.07.1910
Дочь: Анна Илларионова
Отец ребёнка: Илларион (Дометиев)
д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно