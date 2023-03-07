(Вишкарева) Параскева Ульянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вишкарева) Параскева Ульянова

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Вишкарев Ульян

Мать: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1898

Муж: Илларион (Дометиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1899

Сын: Василий Илларионов

Отец ребёнка: Илларион (Дометиев)

д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1900

Сын: Александр Илларионов

Отец ребёнка: Илларион (Дометиев)

д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1902

Сын: Фёдор Илларионов

Отец ребёнка: Илларион (Дометиев)

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.10.1903

Дочь: Устиния Илларионова

Отец ребёнка: Илларион (Дометиев)

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1905

Сын: Пётр Илларионов

Отец ребёнка: Илларион (Дометиев)

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1906

Дочь: Евфросиния Илларионова

Отец ребёнка: Илларион (Дометиев)

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1907

Сын: Роман Илларионов

Отец ребёнка: Илларион (Дометиев)

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1909

Сын: Яков Илларионов

Отец ребёнка: Илларион (Дометиев)

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1910

Дочь: Анна Илларионова

Отец ребёнка: Илларион (Дометиев)

д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларион (Дометиев)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларион (Дометиев)

Смерть
Неизвестно
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