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Илларион (Дометиев)

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Место рождения

д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1880

Дата смерти

31.01.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)

Мать: Цацурина Ксения Кодратова

д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1898

Жена: Параскева Ульянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1899

Сын: Василий Илларионов

Мать ребёнка: Параскева Ульянова

д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1900

Сын: Александр Илларионов

Мать ребёнка: Параскева Ульянова

д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1902

Сын: Фёдор Илларионов

Мать ребёнка: Параскева Ульянова

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.10.1903

Дочь: Устиния Илларионова

Мать ребёнка: Параскева Ульянова

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1905

Сын: Пётр Илларионов

Мать ребёнка: Параскева Ульянова

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.09.1906

Дочь: Евфросиния Илларионова

Мать ребёнка: Параскева Ульянова

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.11.1907

Сын: Роман Илларионов

Мать ребёнка: Параскева Ульянова

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.01.1909

Сын: Яков Илларионов

Мать ребёнка: Параскева Ульянова

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1910

Дочь: Анна Илларионова

Мать ребёнка: Параскева Ульянова

д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Ульянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Ульянова

Смерть
31.01.1911
Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Причина смерти: от излишнего потребления спиртных напитков
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