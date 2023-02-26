Илларион (Дометиев)
Место рожденияд.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1880
Дата смерти31.01.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.01.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1899
Сын: Василий Илларионов
Мать ребёнка: Параскева Ульянова
д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1900
Сын: Александр Илларионов
Мать ребёнка: Параскева Ульянова
д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.08.1902
Сын: Фёдор Илларионов
Мать ребёнка: Параскева Ульянова
Рождение ребёнка
03.10.1903
Дочь: Устиния Илларионова
Мать ребёнка: Параскева Ульянова
Рождение ребёнка
16.01.1905
Сын: Пётр Илларионов
Мать ребёнка: Параскева Ульянова
Рождение ребёнка
17.09.1906
Дочь: Евфросиния Илларионова
Мать ребёнка: Параскева Ульянова
Рождение ребёнка
17.11.1907
Сын: Роман Илларионов
Мать ребёнка: Параскева Ульянова
Рождение ребёнка
11.01.1909
Сын: Яков Илларионов
Мать ребёнка: Параскева Ульянова
Рождение ребёнка
24.07.1910
Дочь: Анна Илларионова
Мать ребёнка: Параскева Ульянова
д.Тюпина Нива Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.01.1911
Причина смерти: от излишнего потребления спиртных напитков