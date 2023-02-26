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Цацурина Ксения Кодратова

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.01.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1856

Отец: Кодратий Демидов

Мать: Матрона Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.10.1873

Муж: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1875

Дочь: (Цацурина) Параскева Демидова

Отец ребёнка: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)

Рождение ребёнка
1880

Сын: Илларион (Дометиев)

Отец ребёнка: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)

Рождение ребёнка
06.03.1882

Сын: Цацурин Василий Дометиев

Отец ребёнка: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)

Рождение ребёнка
02.02.1884

Дочь: (Цацурина) Анна Дометиева

Отец ребёнка: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)

Рождение ребёнка
20.02.1886

Сын: Цацурин Иоанн ст.

Отец ребёнка: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)

Рождение ребёнка
12.11.1888

Дочь: Стефанида (Дометиева)

Отец ребёнка: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)

Рождение ребёнка
29.07.1891

Сын: Цацурин Стефан ст.

Отец ребёнка: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)

Рождение ребёнка
04.08.1893

Сын: Цацурин Стефан (Дометиев)

Отец ребёнка: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)

Рождение ребёнка
06.07.1896

Сын: Цацурин Прокопий (Дементиев)

Отец ребёнка: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1899

Сын: Цацурин Иоанн Дометиев

Отец ребёнка: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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