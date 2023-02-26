Цацурина Ксения Кодратова
Место рождения
Дата рождения23.01.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Кодратий Демидов
Мать: Матрона Иванова
Дочь: (Цацурина) Параскева Демидова
Отец ребёнка: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)
Сын: Илларион (Дометиев)
Отец ребёнка: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)
Отец ребёнка: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)
Дочь: (Цацурина) Анна Дометиева
Отец ребёнка: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)
Сын: Цацурин Иоанн ст.
Отец ребёнка: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)
Дочь: Стефанида (Дометиева)
Отец ребёнка: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)
Сын: Цацурин Стефан ст.
Отец ребёнка: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)
Сын: Цацурин Стефан (Дометиев)
Отец ребёнка: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)
Сын: Цацурин Прокопий (Дементиев)
Отец ребёнка: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)
Отец ребёнка: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)