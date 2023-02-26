Цацурин Стефан (Дометиев)
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.08.1893
Дата смерти07.03.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1893
Бракосочетание
27.01.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анастасия Стефанова
Мать ребёнка: (Ерошкова) Параскева Семёнова
Рождение ребёнка
08.09.1914
Мать ребёнка: (Ерошкова) Параскева Семёнова
Военная служба
1916
стрелок 1-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
07.03.1916
Причина смерти: На войне пропал без вести