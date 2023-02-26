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Цацурин Стефан (Дометиев)

Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.08.1893

Дата смерти

07.03.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1893

Отец: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)

Мать: Цацурина Ксения Кодратова

Бракосочетание
27.01.1912

Жена: (Ерошкова) Параскева Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анастасия Стефанова

Мать ребёнка: (Ерошкова) Параскева Семёнова

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1914

Сын: Цацурин Сергей Стефанов

Мать ребёнка: (Ерошкова) Параскева Семёнова

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Военная служба
1916
стрелок 1-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
07.03.1916
Причина смерти: На войне пропал без вести

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