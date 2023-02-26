(Ерошкова) Параскева Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ерошкова) Параскева Семёнова

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.10.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1893

Отец: Ерошков Семён Михайлов

Мать: Ерошкова (Бодренкова) Евдокия Тимофеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
27.01.1912

Муж: Цацурин Стефан (Дометиев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анастасия Стефанова

Отец ребёнка: Цацурин Стефан (Дометиев)

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.09.1914

Сын: Цацурин Сергей Стефанов

Отец ребёнка: Цацурин Стефан (Дометиев)

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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