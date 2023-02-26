(Ерошкова) Параскева Семёнова
Место рождения
Дата рождения16.10.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1893
Бракосочетание
27.01.1912
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анастасия Стефанова
Отец ребёнка: Цацурин Стефан (Дометиев)
Рождение ребёнка
08.09.1914
Отец ребёнка: Цацурин Стефан (Дометиев)
Смерть
Неизвестно