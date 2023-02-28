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Ерошков Семён Михайлов

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

21.01.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1859

Отец: Ерошков Михаил Ерофеев

Мать: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
23.01.1877

Жена: Ерошкова Евдокия Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.02.1882

Сын: Ерошков Григорий Семёнов

Мать ребёнка: Ерошкова Евдокия Тимофеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1885

Сын: Ерошков Павел Семёнов

Мать ребёнка: Ерошкова Евдокия Тимофеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1888

Сын: Ерошков Тимофей Семёнов

Мать ребёнка: Ерошкова Евдокия Тимофеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1891

Сын: Ерошков Фёдор Семёнов

Мать ребёнка: Ерошкова Евдокия Тимофеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1893

Дочь: Параскева Семёнова

Мать ребёнка: Ерошкова Евдокия Тимофеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1896

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Ерошкова Евдокия Тимофеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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