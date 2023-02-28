Ерошков Семён Михайлов
Место рождения
Дата рождения21.01.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1859
Бракосочетание
23.01.1877
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.02.1882
Мать ребёнка: Ерошкова Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
27.06.1885
Мать ребёнка: Ерошкова Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
19.02.1888
Мать ребёнка: Ерошкова Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
07.02.1891
Мать ребёнка: Ерошкова Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
16.10.1893
Дочь: Параскева Семёнова
Мать ребёнка: Ерошкова Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
20.07.1896
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Ерошкова Евдокия Тимофеева
Смерть
Неизвестно