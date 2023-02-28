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Ерошков Тимофей Семёнов

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

19.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1888

Отец: Ерошков Семён Михайлов

Мать: Ерошкова Евдокия Тимофеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
25.05.1911

Жена: Наталия Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1912

Сын: Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Наталия Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1914

Сын: Фёдор Тимофеев

Мать ребёнка: Наталия Стефанова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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