Ерошков Тимофей Семёнов
Место рождения
Дата рождения19.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1888
Отец: Ерошков Семён Михайлов
Бракосочетание
25.05.1911
Жена: Наталия Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1912
Сын: Василий Тимофеев
Мать ребёнка: Наталия Стефанова
Рождение ребёнка
16.04.1914
Сын: Фёдор Тимофеев
Мать ребёнка: Наталия Стефанова
Смерть
Неизвестно