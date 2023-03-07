Ерошкова (Бодренкова) Евдокия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошкова (Бодренкова) Евдокия Тимофеева

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.07.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1857

Отец: Бодренков Тимофей Вавилов

Мать: Бодренкова Домника Борисова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1877

Муж: Ерошков Семён Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.02.1882

Сын: Ерошков Григорий Семёнов

Отец ребёнка: Ерошков Семён Михайлов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1885

Сын: Ерошков Павел Семёнов

Отец ребёнка: Ерошков Семён Михайлов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1888

Сын: Ерошков Тимофей Семёнов

Отец ребёнка: Ерошков Семён Михайлов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1891

Сын: Ерошков Фёдор Семёнов

Отец ребёнка: Ерошков Семён Михайлов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1893

Дочь: Параскева Семёнова

Отец ребёнка: Ерошков Семён Михайлов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1896

Дочь: Анна Семёнова

Отец ребёнка: Ерошков Семён Михайлов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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