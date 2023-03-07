Ерошкова (Бодренкова) Евдокия Тимофеева
Место рождения
Дата рождения27.07.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1857
Бракосочетание
23.01.1877
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.02.1882
Отец ребёнка: Ерошков Семён Михайлов
Рождение ребёнка
27.06.1885
Отец ребёнка: Ерошков Семён Михайлов
Рождение ребёнка
19.02.1888
Отец ребёнка: Ерошков Семён Михайлов
Рождение ребёнка
07.02.1891
Отец ребёнка: Ерошков Семён Михайлов
Рождение ребёнка
16.10.1893
Дочь: Параскева Семёнова
Отец ребёнка: Ерошков Семён Михайлов
Рождение ребёнка
20.07.1896
Дочь: Анна Семёнова
Отец ребёнка: Ерошков Семён Михайлов
Смерть
Неизвестно