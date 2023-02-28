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Ерошков Павел Семёнов

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.06.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1885

Отец: Ерошков Семён Михайлов

Мать: Ерошкова Евдокия Тимофеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.01.1904

Жена: Ерошкова Ефросиния Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1904

Дочь: Ульяния Павлова

Мать ребёнка: Ерошкова Ефросиния Михайлова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1907

Дочь: Марфа Павлова

Мать ребёнка: Ерошкова Ефросиния Михайлова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1910

Дочь: Татьяна Павлова

Мать ребёнка: Ерошкова Ефросиния Михайлова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.01.1913

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Ерошкова Ефросиния Михайлова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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