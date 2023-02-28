Ерошков Павел Семёнов
Место рождения
Дата рождения27.06.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1885
Отец: Ерошков Семён Михайлов
Бракосочетание
16.01.1904
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1904
Дочь: Ульяния Павлова
Мать ребёнка: Ерошкова Ефросиния Михайлова
Рождение ребёнка
28.06.1907
Дочь: Марфа Павлова
Мать ребёнка: Ерошкова Ефросиния Михайлова
Рождение ребёнка
02.01.1910
Дочь: Татьяна Павлова
Мать ребёнка: Ерошкова Ефросиния Михайлова
Рождение ребёнка
31.01.1913
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Ерошкова Ефросиния Михайлова
Смерть
Неизвестно