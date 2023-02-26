Ерошкова Ефросиния Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошкова Ефросиния Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1904

Муж: Ерошков Павел Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1904

Дочь: (Ерошкова) Ульяния Павлова

Отец ребёнка: Ерошков Павел Семёнов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1907

Дочь: (Ерошкова) Марфа Павлова

Отец ребёнка: Ерошков Павел Семёнов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1910

Дочь: (Ерошкова) Татьяна Павлова

Отец ребёнка: Ерошков Павел Семёнов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.01.1913

Дочь: (Ерошкова) Анна Павлова

Отец ребёнка: Ерошков Павел Семёнов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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