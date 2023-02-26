Ерошкова Ефросиния Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1904
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1904
Дочь: (Ерошкова) Ульяния Павлова
Отец ребёнка: Ерошков Павел Семёнов
Рождение ребёнка
28.06.1907
Дочь: (Ерошкова) Марфа Павлова
Отец ребёнка: Ерошков Павел Семёнов
Рождение ребёнка
02.01.1910
Дочь: (Ерошкова) Татьяна Павлова
Отец ребёнка: Ерошков Павел Семёнов
Рождение ребёнка
31.01.1913
Дочь: (Ерошкова) Анна Павлова
Отец ребёнка: Ерошков Павел Семёнов
Смерть
Неизвестно