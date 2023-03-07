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Наталия Стефанова

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Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.05.1911

Муж: Ерошков Тимофей Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1912

Сын: Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Ерошков Тимофей Семёнов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1914

Сын: Фёдор Тимофеев

Отец ребёнка: Ерошков Тимофей Семёнов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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