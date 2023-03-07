Наталия Стефанова
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1912
Сын: Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Ерошков Тимофей Семёнов
Рождение ребёнка
16.04.1914
Сын: Фёдор Тимофеев
Отец ребёнка: Ерошков Тимофей Семёнов
Смерть
Неизвестно