Ерошкова (Кашеникова) Феодосия (Фёдорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрошкова (Кашеникова) Феодосия (Фёдорова)

Ерошкова (Кашеникова) Феодосия (Фёдорова)

avatar

Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Кашеников Федосий Гордеев

Мать: Кашеникова (кашенкина) Агафия Стефанова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.10.1837

Муж: Ерошков Михаил Ерофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
05.11.1838

Сын: Павел Михайлов

Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1840

Дочь: Евфросинья Михайлова

Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1842

Сын: Фёдор Михайлов

Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1844

Дочь: Наталия Михайлова

Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1846

Сын: Федот (Феодосий) Михайлов

Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев

д.Тюльки помещика Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1847

Дочь: Устиния Михайлова

Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1850

Сын: Георгий Михайлов

Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1852

Сын: Кирилл Михайлов

Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1854

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1855

Дочь: Параскева Михайлова

Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1857

Сын: Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1859

Сын: Ерошков Семён Михайлов

Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1860

Сын: Сергей Михайлов

Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1861

Сын: Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев

д.Тюльки вотчины г.К.Дашкевича Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1864

Дочь: Гликерия Михайлова

Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close