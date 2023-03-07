Ерошкова (Кашеникова) Феодосия (Фёдорова)
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Павел Михайлов
Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев
Дочь: Евфросинья Михайлова
Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев
Сын: Фёдор Михайлов
Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев
Дочь: Наталия Михайлова
Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев
Сын: Федот (Феодосий) Михайлов
Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев
Дочь: Устиния Михайлова
Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев
Сын: Георгий Михайлов
Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев
Сын: Кирилл Михайлов
Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев
Дочь: Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев
Сын: Иоанн Михайлов
Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев
Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев
Сын: Сергей Михайлов
Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев
Сын: Иоанн Михайлов
Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев
Дочь: Гликерия Михайлова
Отец ребёнка: Ерошков Михаил Ерофеев