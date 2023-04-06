Ерошков Михаил Ерофеев
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти21.04.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Ерофей (Дорофей) Антипов
Мать: Анастасия (Петрова)
Сын: Павел Михайлов
Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)
Дочь: Евфросинья Михайлова
Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)
Сын: Фёдор Михайлов
Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)
Дочь: Наталия Михайлова
Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)
Сын: Федот (Феодосий) Михайлов
Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)
Дочь: Устиния Михайлова
Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)
Сын: Георгий Михайлов
Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)
Сын: Кирилл Михайлов
Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)
Дочь: Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)
Сын: Иоанн Михайлов
Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)
Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)
Сын: Сергей Михайлов
Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)
Сын: Иоанн Михайлов
Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)
Дочь: Гликерия Михайлова
Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)