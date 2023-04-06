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Ерошков Михаил Ерофеев

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1818

Дата смерти

21.04.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Ерофей (Дорофей) Антипов

Мать: Анастасия (Петрова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.10.1837

Жена: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
05.11.1838

Сын: Павел Михайлов

Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1840

Дочь: Евфросинья Михайлова

Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1842

Сын: Фёдор Михайлов

Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1844

Дочь: Наталия Михайлова

Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1846

Сын: Федот (Феодосий) Михайлов

Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)

д.Тюльки помещика Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1847

Дочь: Устиния Михайлова

Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.01.1850

Сын: Георгий Михайлов

Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1852

Сын: Кирилл Михайлов

Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1854

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1855

Дочь: Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1857

Сын: Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1859

Сын: Ерошков Семён Михайлов

Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1860

Сын: Сергей Михайлов

Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1861

Сын: Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)

д.Тюльки вотчины г.К.Дашкевича Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1864

Дочь: Гликерия Михайлова

Мать ребёнка: Ерошкова Феодосия (Фёдорова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
21.04.1882
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище
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