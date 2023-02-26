Цацурин Дометий (Демид) (Киреев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)

Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.08.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1854

Отец: Кир Косьмин

Мать: Евдокия Андреева

Бракосочетание
14.10.1873

Жена: Цацурина Ксения Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1875

Дочь: (Цацурина) Параскева Демидова

Мать ребёнка: Цацурина Ксения Кодратова

Рождение ребёнка
1880

Сын: Илларион (Дометиев)

Мать ребёнка: Цацурина Ксения Кодратова

Рождение ребёнка
06.03.1882

Сын: Цацурин Василий Дометиев

Мать ребёнка: Цацурина Ксения Кодратова

Рождение ребёнка
02.02.1884

Дочь: (Цацурина) Анна Дометиева

Мать ребёнка: Цацурина Ксения Кодратова

Рождение ребёнка
20.02.1886

Сын: Цацурин Иоанн ст.

Мать ребёнка: Цацурина Ксения Кодратова

Рождение ребёнка
12.11.1888

Дочь: Стефанида (Дометиева)

Мать ребёнка: Цацурина Ксения Кодратова

Рождение ребёнка
29.07.1891

Сын: Цацурин Стефан ст.

Мать ребёнка: Цацурина Ксения Кодратова

Рождение ребёнка
04.08.1893

Сын: Цацурин Стефан (Дометиев)

Мать ребёнка: Цацурина Ксения Кодратова

Рождение ребёнка
06.07.1896

Сын: Цацурин Прокопий (Дементиев)

Мать ребёнка: Цацурина Ксения Кодратова

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1899

Сын: Цацурин Иоанн Дометиев

Мать ребёнка: Цацурина Ксения Кодратова

Тюпина Нива, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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