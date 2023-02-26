Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.08.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1854
Отец: Кир Косьмин
Мать: Евдокия Андреева
Бракосочетание
14.10.1873
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.10.1875
Дочь: (Цацурина) Параскева Демидова
Мать ребёнка: Цацурина Ксения Кодратова
Рождение ребёнка
1880
Сын: Илларион (Дометиев)
Мать ребёнка: Цацурина Ксения Кодратова
Рождение ребёнка
06.03.1882
Мать ребёнка: Цацурина Ксения Кодратова
Рождение ребёнка
02.02.1884
Дочь: (Цацурина) Анна Дометиева
Мать ребёнка: Цацурина Ксения Кодратова
Рождение ребёнка
20.02.1886
Сын: Цацурин Иоанн ст.
Мать ребёнка: Цацурина Ксения Кодратова
Рождение ребёнка
12.11.1888
Дочь: Стефанида (Дометиева)
Мать ребёнка: Цацурина Ксения Кодратова
Рождение ребёнка
29.07.1891
Сын: Цацурин Стефан ст.
Мать ребёнка: Цацурина Ксения Кодратова
Рождение ребёнка
04.08.1893
Сын: Цацурин Стефан (Дометиев)
Мать ребёнка: Цацурина Ксения Кодратова
Рождение ребёнка
06.07.1896
Сын: Цацурин Прокопий (Дементиев)
Мать ребёнка: Цацурина Ксения Кодратова
Рождение ребёнка
23.05.1899
Мать ребёнка: Цацурина Ксения Кодратова
Смерть
Неизвестно