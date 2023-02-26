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Евдокия Андреева

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Место рождения

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Андрей

Мать: ?

д.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.10.1845

Муж: Кир Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1850

Сын: Иван Киреев

Отец ребёнка: Кир Косьмин

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1854

Сын: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)

Отец ребёнка: Кир Косьмин

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ирина Кирова

Отец ребёнка: Кир Косьмин

Рождение ребёнка
03.02.1862

Дочь: Анна Киреева

Отец ребёнка: Кир Косьмин

д.чачу
Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Антон Киров

Отец ребёнка: Кир Косьмин

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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