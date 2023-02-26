Евдокия Андреева
Место рожденияд.Трубки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.10.1845
Муж: Кир Косьмин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1850
Сын: Иван Киреев
Отец ребёнка: Кир Косьмин
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1854
Сын: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)
Отец ребёнка: Кир Косьмин
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ирина Кирова
Отец ребёнка: Кир Косьмин
Рождение ребёнка
03.02.1862
Дочь: Анна Киреева
Отец ребёнка: Кир Косьмин
д.чачу
Рождение ребёнка
До 1874
Сын: Антон Киров
Отец ребёнка: Кир Косьмин
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно