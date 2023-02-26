Антон Киров
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: Кир Косьмин
Мать: Евдокия Андреева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1893
Дочь: Устина Антонова
Мать ребёнка: Антонина Никитина
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1896
Сын: Пётр Антонов
Мать ребёнка: Антонина Никитина
Смерть
Неизвестно