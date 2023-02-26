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Антон Киров

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Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874

Отец: Кир Косьмин

Мать: Евдокия Андреева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1893

Дочь: Устина Антонова

Мать ребёнка: Антонина Никитина

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1896

Сын: Пётр Антонов

Мать ребёнка: Антонина Никитина

Смерть
Неизвестно
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