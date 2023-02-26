Кир Косьмин
Место рожденияд.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.01.1825
Дата смерти21.11.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1825
Отец: Косьма (Исаев)
Мать: Анна Тихонова
Бракосочетание
07.10.1845
Жена: Евдокия Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1850
Сын: Иван Киреев
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
05.08.1854
Сын: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ирина Кирова
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
03.02.1862
Дочь: Анна Киреева
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
До 1874
Сын: Антон Киров
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Смерть
21.11.1896