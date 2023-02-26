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Кир Косьмин

Место рождения

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.01.1825

Дата смерти

21.11.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1825

Отец: Косьма (Исаев)

Мать: Анна Тихонова

Бракосочетание
07.10.1845

Жена: Евдокия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1850

Сын: Иван Киреев

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
05.08.1854

Сын: Цацурин Дометий (Демид) (Киреев)

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ирина Кирова

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
03.02.1862

Дочь: Анна Киреева

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Антон Киров

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Смерть
21.11.1896

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