Косьма (Исаев)
Место рожденияд.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1783
Дата смерти04.06.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Самуил Иванов
Мать: Зиновия Яковлева
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1807
Дочь: Мария Косьмина
Мать ребёнка: Анна Тихонова
д.Чачуры
Рождение ребёнка
1811
Сын: Фёдор Косьмин
Мать ребёнка: Анна Тихонова
д.Цацуры
Рождение ребёнка
15.04.1819
Дочь: Ирина Косьмина
Мать ребёнка: Анна Тихонова
д.Чачуры
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Чачурина Ефросиния Косьмина
Мать ребёнка: Анна Тихонова
д.Чачуры
Рождение ребёнка
10.07.1822
Сын: Михаил Косьмин
Мать ребёнка: Анна Тихонова
д.Чачуры
Рождение ребёнка
30.01.1825
Сын: Кир Косьмин
Мать ребёнка: Анна Тихонова
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.06.1848
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.