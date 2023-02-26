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Косьма (Исаев)

Место рождения

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1783

Дата смерти

04.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Самуил Иванов

Мать: Зиновия Яковлева

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1807

Дочь: Мария Косьмина

Мать ребёнка: Анна Тихонова

д.Чачуры
Рождение ребёнка
1811

Сын: Фёдор Косьмин

Мать ребёнка: Анна Тихонова

д.Цацуры
Рождение ребёнка
15.04.1819

Дочь: Ирина Косьмина

Мать ребёнка: Анна Тихонова

д.Чачуры
Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Чачурина Ефросиния Косьмина

Мать ребёнка: Анна Тихонова

д.Чачуры
Рождение ребёнка
10.07.1822

Сын: Михаил Косьмин

Мать ребёнка: Анна Тихонова

д.Чачуры
Рождение ребёнка
30.01.1825

Сын: Кир Косьмин

Мать ребёнка: Анна Тихонова

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.06.1848
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
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