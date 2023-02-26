Самуил Иванов
Место рожденияд.Цацуры
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Цацуры
Рождение ребёнка
1783
Сын: Косьма (Исаев)
Мать ребёнка: Зиновия Яковлева
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1783
Дочь: Стефанида Самуйлов
Мать ребёнка: Зиновия Яковлева
д.Чачуры
Бракосочетание
28.01.1806
Жена: Зиновия Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.07.1807
Сын: Прокопий Самуйлов
Мать ребёнка: Зиновия Яковлева
д.Чачуры
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно