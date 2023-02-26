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Самуил Иванов

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Место рождения

д.Цацуры

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1789 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Цацуры
Рождение ребёнка
1783

Сын: Косьма (Исаев)

Мать ребёнка: Зиновия Яковлева

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1783

Дочь: Стефанида Самуйлов

Мать ребёнка: Зиновия Яковлева

д.Чачуры
Бракосочетание
28.01.1806

Жена: Зиновия Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.07.1807

Сын: Прокопий Самуйлов

Мать ребёнка: Зиновия Яковлева

д.Чачуры
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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