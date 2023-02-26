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Зиновия Яковлева

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783

Сын: Косьма (Исаев)

Отец ребёнка: Самуил Иванов

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1783

Дочь: Стефанида Самуйлов

Отец ребёнка: Самуил Иванов

д.Чачуры
Рождение
До 1789

Отец: Яков

Мать: не указана

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1806

Муж: Самуил Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.07.1807

Сын: Прокопий Самуйлов

Отец ребёнка: Самуил Иванов

д.Чачуры
Смерть
Неизвестно
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