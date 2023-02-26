Зиновия Яковлева
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Сын: Косьма (Исаев)
Отец ребёнка: Самуил Иванов
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1783
Дочь: Стефанида Самуйлов
Отец ребёнка: Самуил Иванов
д.Чачуры
Рождение
До 1789
Отец: Яков
Мать: не указана
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1806
Муж: Самуил Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.07.1807
Сын: Прокопий Самуйлов
Отец ребёнка: Самуил Иванов
д.Чачуры
Смерть
Неизвестно