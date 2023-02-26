Ирина Косьмина
Место рожденияд.Чачуры
Дата рождения15.04.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1819
Отец: Косьма (Исаев)
Мать: Анна Тихонова
д.Чачуры
Бракосочетание
11.11.1838
Муж: Дмитрий 1-й
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.06.1842
Дочь: Акилина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий 1-й
Рождение ребёнка
23.02.1845
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий 1-й
Рождение ребёнка
25.11.1846
Дочь: Матрона Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий 1-й
Рождение ребёнка
06.09.1850
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий 1-й
Рождение ребёнка
17.11.1852
Дочь: Екатерина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий 1-й
Рождение ребёнка
18.08.1857
Сын: Адриан Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий 1-й
Рождение ребёнка
01.04.1859
Дочь: Дария Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий 1-й
Смерть
Неизвестно