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Ирина Косьмина

Место рождения

д.Чачуры

Дата рождения

15.04.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1819

Отец: Косьма (Исаев)

Мать: Анна Тихонова

д.Чачуры
Бракосочетание
11.11.1838

Муж: Дмитрий 1-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.06.1842

Дочь: Акилина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий 1-й

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1845

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий 1-й

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1846

Дочь: Матрона Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий 1-й

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1850

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий 1-й

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.11.1852

Дочь: Екатерина Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий 1-й

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1857

Сын: Адриан Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий 1-й

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1859

Дочь: Дария Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий 1-й

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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