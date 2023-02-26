Анна Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тихонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

20.10.1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1769

Сын: Никифор Исаев

Отец ребёнка: Исай

д.Чачуры
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1807

Дочь: Мария Косьмина

Отец ребёнка: Косьма (Исаев)

д.Чачуры
Рождение ребёнка
1811

Сын: Фёдор Косьмин

Отец ребёнка: Косьма (Исаев)

д.Цацуры
Рождение ребёнка
15.04.1819

Дочь: Ирина Косьмина

Отец ребёнка: Косьма (Исаев)

д.Чачуры
Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Чачурина Ефросиния Косьмина

Отец ребёнка: Косьма (Исаев)

д.Чачуры
Рождение ребёнка
10.07.1822

Сын: Михаил Косьмин

Отец ребёнка: Косьма (Исаев)

д.Чачуры
Рождение ребёнка
30.01.1825

Сын: Кир Косьмин

Отец ребёнка: Косьма (Исаев)

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исай

Смерть
20.10.1857
д.Чачуры
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