Анна Тихонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти20.10.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1769
Сын: Никифор Исаев
Отец ребёнка: Исай
д.Чачуры
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1807
Дочь: Мария Косьмина
Отец ребёнка: Косьма (Исаев)
д.Чачуры
Рождение ребёнка
1811
Сын: Фёдор Косьмин
Отец ребёнка: Косьма (Исаев)
д.Цацуры
Рождение ребёнка
15.04.1819
Дочь: Ирина Косьмина
Отец ребёнка: Косьма (Исаев)
д.Чачуры
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Чачурина Ефросиния Косьмина
Отец ребёнка: Косьма (Исаев)
д.Чачуры
Рождение ребёнка
10.07.1822
Сын: Михаил Косьмин
Отец ребёнка: Косьма (Исаев)
д.Чачуры
Рождение ребёнка
30.01.1825
Сын: Кир Косьмин
Отец ребёнка: Косьма (Исаев)
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исай
Смерть
20.10.1857
д.Чачуры