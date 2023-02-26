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Фёдор Косьмин

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Место рождения

д.Цацуры

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Косьма (Исаев)

Мать: Анна Тихонова

д.Цацуры
Бракосочетание
11.11.1832

Жена: Ефросиния Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Наталия Фёдорова

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Рождение ребёнка
22.10.1838

Дочь: Параскева ст

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

д.Чачуры
Рождение ребёнка
21.10.1839

Дочь: Параскева Фёдорова

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Фёкла Фёдорова

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Рождение ребёнка
21.07.1845

Сын: Борис Фёдоров

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1849

Сын: Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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