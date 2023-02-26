Фёдор Косьмин
Место рожденияд.Цацуры
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Косьма (Исаев)
Мать: Анна Тихонова
д.Цацуры
Бракосочетание
11.11.1832
Жена: Ефросиния Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Наталия Фёдорова
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
22.10.1838
Дочь: Параскева ст
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
д.Чачуры
Рождение ребёнка
21.10.1839
Дочь: Параскева Фёдорова
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Фёкла Фёдорова
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
21.07.1845
Сын: Борис Фёдоров
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1849
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно