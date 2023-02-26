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Василий Фёдоров

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Место рождения

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.07.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1849

Отец: Фёдор Косьмин

Мать: Ефросиния Иванова

д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.05.1874

Жена: Дария Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1875

Сын: Иосиф Васильев

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1876

Сын: Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1879

Дочь: Малашенкова Анастасия Васильева

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1881

Сын: Максим Васильев

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1883

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1886

Дочь: Наталия Васильева

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1888

Сын: Пётр Васильев

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1890

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1891

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1893

Сын: Михаил Васильев

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1895

Сын: Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1897

Сын: Николай Васильев

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1899

Сын: Георгий Васильев

Мать ребёнка: Дария Тимофеева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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