Василий Фёдоров
Место рожденияд.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.07.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
14.07.1849
Отец: Фёдор Косьмин
Мать: Ефросиния Иванова
д.Чачуры Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.05.1874
Жена: Дария Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1875
Сын: Иосиф Васильев
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1876
Сын: Иоанн Васильев
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1879
Дочь: Малашенкова Анастасия Васильева
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1881
Сын: Максим Васильев
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1883
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.08.1886
Дочь: Наталия Васильева
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1888
Сын: Пётр Васильев
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.05.1890
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1891
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1893
Сын: Михаил Васильев
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1895
Сын: Тимофей Васильев
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1897
Сын: Николай Васильев
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1899
Сын: Георгий Васильев
Мать ребёнка: Дария Тимофеева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно