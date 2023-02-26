Иоанн Васильев
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.09.1876
Дата смерти28.04.1878
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1876
Отец: Василий Фёдоров
Мать: Дария Тимофеева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.04.1878
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище