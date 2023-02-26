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Михаил Васильев

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Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.05.1893

Дата смерти

27.12.1909

Пол

Мужской

Отец

1849 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1893

Отец: Василий Фёдоров

Мать: Дария Тимофеева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.12.1909
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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