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Малашенкова Анастасия Васильева

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Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.03.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1879

Отец: Василий Фёдоров

Мать: Дария Тимофеева

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.02.1899

Муж: Чепелкин Фёдор Трифонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
05.08.1901

Дочь: Малашенкова Ульяния Фёдорова

Отец ребёнка: Чепелкин Фёдор Трифонов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1903

Сын: Алексей Фёдоров

Отец ребёнка: Чепелкин Фёдор Трифонов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1904

Сын: Анисим Фёдоров

Отец ребёнка: Чепелкин Фёдор Трифонов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1905

Сын: Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Чепелкин Фёдор Трифонов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1908

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Чепелкин Фёдор Трифонов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1909

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Чепелкин Фёдор Трифонов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Павел Фёдоров

Отец ребёнка: Чепелкин Фёдор Трифонов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1912

Сын: Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Чепелкин Фёдор Трифонов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1914

Сын: Юденков Константин Петрович

Отец ребёнка: не указан

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1916

Сын: Александр (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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