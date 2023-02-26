Малашенкова Анастасия Васильева
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.03.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1879
Отец: Василий Фёдоров
Мать: Дария Тимофеева
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.02.1899
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
05.08.1901
Дочь: Малашенкова Ульяния Фёдорова
Отец ребёнка: Чепелкин Фёдор Трифонов
Рождение ребёнка
07.02.1903
Сын: Алексей Фёдоров
Отец ребёнка: Чепелкин Фёдор Трифонов
Рождение ребёнка
14.02.1904
Сын: Анисим Фёдоров
Отец ребёнка: Чепелкин Фёдор Трифонов
Рождение ребёнка
05.11.1905
Сын: Михаил Фёдоров
Отец ребёнка: Чепелкин Фёдор Трифонов
Рождение ребёнка
02.02.1908
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Чепелкин Фёдор Трифонов
Рождение ребёнка
05.08.1909
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Чепелкин Фёдор Трифонов
Рождение ребёнка
1910
Сын: Павел Фёдоров
Отец ребёнка: Чепелкин Фёдор Трифонов
Рождение ребёнка
03.12.1912
Сын: Николай Фёдоров
Отец ребёнка: Чепелкин Фёдор Трифонов
Рождение ребёнка
20.05.1914
Сын: Юденков Константин Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.12.1916
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно