Максим Васильев
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.08.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1881
Отец: Василий Фёдоров
Мать: Дария Тимофеева
Бракосочетание
10.11.1900
Жена: (Бровкина) Мария Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1907
Сын: Александр Максимов
Мать ребёнка: (Бровкина) Мария Петрова
Рождение ребёнка
14.12.1909
Сын: Николай Максимов
Мать ребёнка: (Бровкина) Мария Петрова
Рождение ребёнка
09.10.1911
Сын: Пётр ст.
Мать ребёнка: (Бровкина) Мария Петрова
Рождение ребёнка
08.09.1913
Сын: Пётр Максимов
Мать ребёнка: (Бровкина) Мария Петрова
Смерть
Неизвестно