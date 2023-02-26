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Максим Васильев

Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.08.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1881

Отец: Василий Фёдоров

Мать: Дария Тимофеева

Бракосочетание
10.11.1900

Жена: (Бровкина) Мария Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1907

Сын: Александр Максимов

Мать ребёнка: (Бровкина) Мария Петрова

Рождение ребёнка
14.12.1909

Сын: Николай Максимов

Мать ребёнка: (Бровкина) Мария Петрова

Рождение ребёнка
09.10.1911

Сын: Пётр ст.

Мать ребёнка: (Бровкина) Мария Петрова

Рождение ребёнка
08.09.1913

Сын: Пётр Максимов

Мать ребёнка: (Бровкина) Мария Петрова

Смерть
Неизвестно

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