Пётр Максимов
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.09.1913
Дата смерти12.03.1916
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1913
Отец: Максим Васильев
Мать: Мария Петрова
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.03.1916
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от воспаления лёгких