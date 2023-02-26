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Пётр Максимов

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Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.09.1913

Дата смерти

12.03.1916

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1913

Отец: Максим Васильев

Мать: Мария Петрова

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.03.1916
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от воспаления лёгких
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