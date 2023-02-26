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(Бровкина) Мария Петрова

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Место рождения

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Бровка Пётр

Мать: ?

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1900

Муж: Максим Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1907

Сын: Александр Максимов

Отец ребёнка: Максим Васильев

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1909

Сын: Николай Максимов

Отец ребёнка: Максим Васильев

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1911

Сын: Пётр ст.

Отец ребёнка: Максим Васильев

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1913

Сын: Пётр Максимов

Отец ребёнка: Максим Васильев

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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