(Бровкина) Мария Петрова
Место рожденияд.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Бровка Пётр
Мать: ?
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1900
Муж: Максим Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1907
Сын: Александр Максимов
Отец ребёнка: Максим Васильев
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1909
Сын: Николай Максимов
Отец ребёнка: Максим Васильев
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.10.1911
Сын: Пётр ст.
Отец ребёнка: Максим Васильев
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1913
Сын: Пётр Максимов
Отец ребёнка: Максим Васильев
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно