Бровка Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бровка Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: ?

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: ?

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Бровкин Прокопий Петров

Мать ребёнка: ?

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1892

Дочь: Ефросиния Петрова

Мать ребёнка: ?

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