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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Бровка Пётр
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Бровка Пётр
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Бровка Пётр
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1892
Дочь: Ефросиния Петрова
Отец ребёнка: Бровка Пётр